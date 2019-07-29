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Дальнее зарубежье 29.07.2019 13:33

Британия сохраняет приверженность СВПД, отмечает российский дипломат

Встреча совместной комиссии по СВПД продемонстрировала, что Лондон остается привержен сделке, заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Встреча Совместной Комиссии по #СВПД показала, что новое правительство #Великобритании остаётся приверженным ядерной сделке и готово вносить вклад в ее дальнейшее выполнение. Это важно для обеспечения устойчивости данного соглашения", - написал он в своем "Твиттере".

Ульянов сообщил о трех основных результатах заседания совместной комиссии по СВПД 28 июля.

"Решение продолжить работу по снятию санкций, подтверждение коллективной ответственности за ядерные проекты - в Араке (при лидерстве КНР и Британии) и Фордо (при лидерстве РФ) и созыв вскоре министерской встречи", - написал в Твиттере высокопоставленный дипломат.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СВПД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]