Британия сохраняет приверженность СВПД, отмечает российский дипломат

Встреча совместной комиссии по СВПД продемонстрировала, что Лондон остается привержен сделке, заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Встреча Совместной Комиссии по #СВПД показала, что новое правительство #Великобритании остаётся приверженным ядерной сделке и готово вносить вклад в ее дальнейшее выполнение. Это важно для обеспечения устойчивости данного соглашения", - написал он в своем "Твиттере".
Ульянов сообщил о трех основных результатах заседания совместной комиссии по СВПД 28 июля.
"Решение продолжить работу по снятию санкций, подтверждение коллективной ответственности за ядерные проекты - в Араке (при лидерстве КНР и Британии) и Фордо (при лидерстве РФ) и созыв вскоре министерской встречи", - написал в Твиттере высокопоставленный дипломат.
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