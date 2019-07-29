Власти Камбоджи намерены расширить закупки вооружений у Китая

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в понедельник объявил о планах направить дополнительные средства на закупки оружия в КНР, передают западные СМИ.

"Я хочу усилить нашу армию", - заявил премьер в Пномпене в ходе визита на стадион, строительство которого спонсирует китайская сторона.

СМИ в свою очередь напоминают, что ранее Камбоджа направила Китаю $290 млн в рамках проекта по модернизации камбоджийских вооруженных сил, а теперь Хун Сен заявил о выделении дополнительных $40 млн.

Премьер пояснил, что среди приобретаемых вооружений - десятки тысяч единиц огнестрельного оружия на замену устаревшим образцам, и что эти грузы уже направлены покупателю.

Кроме этого, Хун Сен вновь опроверг сообщения американских СМИ о том, что Пномпень и Пекин якобы заключили секретное соглашение о размещении китайских военных на юге Камбоджи на базе в районе Реама.