Южная Корея отменит авиарейсы в Японию

Авиакомпания Korean Air приостановит перелеты между корейским городом Пусан и японским Саппоро с третьего сентября, сообщили в понедельник западные СМИ.
Авиакомпания также планирует отменить несколько рейсов между двумя странами или перейти на самолеты меньших размеров с середины августа.
Причиной отмены рейсов является снижение спроса на перелеты в связи с дипломатическим скандалом между двумя странами.
Ранее японская газета Sankei сообщала, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ вряд ли встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Согласно информации издания, Абэ не будет вести переговоров с Мун Чжэ Ином, если Сеул не предпримет продуктивных шагов для урегулирования вопросов, связанных с выплатой компенсаций южнокорейским жертвам принудительного труда во время японского колониального правления в Корее в 1910-45 годах.
По тем же причинам премьер-министр откажется от других возможностей встретиться с президентом Южной Кореи, в том числе во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в октябре и саммита АТЭС в ноябре, уточняет газета.
Кроме того, по данным японских СМИ, Токио 2 августа планирует исключить Южную Корею из списка так называемых "белых" стран с минимальными торговыми ограничениями.
Южная Корея выразила протест против этого плана, заявив, что он подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран и партнерство в области безопасности, а также поставит под угрозу свободную торговлю.
Япония заявила, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.
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