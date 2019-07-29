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Дальнее зарубежье 29.07.2019 13:58

Южная Корея отменит авиарейсы в Японию

Авиакомпания Korean Air приостановит перелеты между корейским городом Пусан и японским Саппоро с третьего сентября, сообщили в понедельник западные СМИ.

Авиакомпания также планирует отменить несколько рейсов между двумя странами или перейти на самолеты меньших размеров с середины августа.

Причиной отмены рейсов является снижение спроса на перелеты в связи с дипломатическим скандалом между двумя странами.

Ранее японская газета Sankei сообщала, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ вряд ли встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Согласно информации издания, Абэ не будет вести переговоров с Мун Чжэ Ином, если Сеул не предпримет продуктивных шагов для урегулирования вопросов, связанных с выплатой компенсаций южнокорейским жертвам принудительного труда во время японского колониального правления в Корее в 1910-45 годах.

По тем же причинам премьер-министр откажется от других возможностей встретиться с президентом Южной Кореи, в том числе во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в октябре и саммита АТЭС в ноябре, уточняет газета.

Кроме того, по данным японских СМИ, Токио 2 августа планирует исключить Южную Корею из списка так называемых "белых" стран с минимальными торговыми ограничениями.

Южная Корея выразила протест против этого плана, заявив, что он подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран и партнерство в области безопасности, а также поставит под угрозу свободную торговлю.

Япония заявила, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, АВИАПЕРЕЛЕТЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]