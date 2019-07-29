Минсельхоз Азербайджана создаст пчелиный комплекс на 10 тыс. семей

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает компании для проектирования пчелиного комплекса и центра регистрации, тестирования и увеличения новых пород пчел и тутового шелкопряда, говорится в объявлении ведомства.
Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: проектирование пчелиного комплекса на 10 тыс. пчелиных семей; проектирование центра по регистрации, тестированию и увеличению новых пород пчел и тутового шелкопряда.
Стоимость участия – 50 манатов.
В тендер могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Тендерные предложения компаний принимаются дот 17:00 29 августа. Тендерная процедура состоится 30 августа в 17:00.
Телефоны для справок: 493-89-04, контактное лицо - Камиль Ширинов.
Н.Аббасова
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