Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

АПК 29.07.2019 11:48

Минсельхоз Азербайджана создаст пчелиный комплекс на 10 тыс. семей

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает компании для проектирования пчелиного комплекса и центра регистрации, тестирования и увеличения новых пород пчел и тутового шелкопряда, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: проектирование пчелиного комплекса на 10 тыс. пчелиных семей; проектирование центра по регистрации, тестированию и увеличению новых пород пчел и тутового шелкопряда.

Стоимость участия – 50 манатов.

В тендер могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются дот 17:00 29 августа. Тендерная процедура состоится 30 августа в 17:00.

Телефоны для справок: 493-89-04, контактное лицо - Камиль Ширинов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЧЕЛЫ, КОМПЛЕКС, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]