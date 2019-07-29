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Это интересно 29.07.2019 11:51

Два иранских ракетных крейсера примут участие в конкурсе «Кубок моря-2019» в Азербайджане

Иран направил эскадру северного Военно-морского флота в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», которые состоятся в рамках Армейских международных игр (АМИ-2019), сообщает Mehr News.

Иранская эскадра состоит из двух ракетных крейсеров: "Пейкан" и "Джушан".

Им предстоит встретиться с командами из Азербайджана, Казахстана и России.

«Кубок моря-2019» пройдет 3-17 августа в территориальных водах Азербайджана.

По итогам конкурса «Кубок моря-2018», первое место заняли военные моряки РФ, второе – Казахстана, третье – Ирана и Азербайджана.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЭСКАДРА, «КУБОК/МОРЯ»

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]