Два иранских ракетных крейсера примут участие в конкурсе «Кубок моря-2019» в Азербайджане

Иран направил эскадру северного Военно-морского флота в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря-2019», которые состоятся в рамках Армейских международных игр (АМИ-2019), сообщает Mehr News.
Иранская эскадра состоит из двух ракетных крейсеров: "Пейкан" и "Джушан".
Им предстоит встретиться с командами из Азербайджана, Казахстана и России.
«Кубок моря-2019» пройдет 3-17 августа в территориальных водах Азербайджана.
По итогам конкурса «Кубок моря-2018», первое место заняли военные моряки РФ, второе – Казахстана, третье – Ирана и Азербайджана.
Ф.Исазаде
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