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Транспорт и связь 29.07.2019 12:17

Азербайджанские желдороги ждут готовности Грузии и Турции для начала перевозок пассажиров по БТК

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) готовы начать пассажироперевозки по ж/д Баку-Тбилиси-Карс (БТК), но начало перевозок зависит от готовности грузинской и турецкой сторон, заявил глава общества Джавид Гурбанов.

«Составы находятся в Баку, и мы в любое время готовы запустить этот маршрут. Но не все зависит от нас. Нужно чтобы были готовы и грузинская и турецкая стороны", - сказал Гурбанов журналистам в понедельник.

По его словам, для запуска пассажироперевозок по БТК необходимо решить и таможенные вопросы.

Ранее турецкий министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турха заявил, что с учетом числа обращений прогнозируется высокая плотность пассажиров в железнодорожном направлении БТК.

Как сообщалось, АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.

Пассажирский поезд из 10 вагонов, предназначенный для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), 29 марта прибыл в Баку. Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан. Поезд рассчитан на перевозку 246 человек в одном направлении и обладает возможностью движения со скоростью 160 км/час.

Железнодорожным ведомствам Азербайджана. Грузии и Турции теперь предстоит принять решения по дням недели и часам движения поезда и по стоимости билетов.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БТК, ПАССАЖИРЫ, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]