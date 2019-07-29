Азербайджанские желдороги ждут готовности Грузии и Турции для начала перевозок пассажиров по БТК

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) готовы начать пассажироперевозки по ж/д Баку-Тбилиси-Карс (БТК), но начало перевозок зависит от готовности грузинской и турецкой сторон, заявил глава общества Джавид Гурбанов.
«Составы находятся в Баку, и мы в любое время готовы запустить этот маршрут. Но не все зависит от нас. Нужно чтобы были готовы и грузинская и турецкая стороны", - сказал Гурбанов журналистам в понедельник.
По его словам, для запуска пассажироперевозок по БТК необходимо решить и таможенные вопросы.
Ранее турецкий министр транспорта и инфраструктуры Мехмет Джахит Турха заявил, что с учетом числа обращений прогнозируется высокая плотность пассажиров в железнодорожном направлении БТК.
Как сообщалось, АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.
Пассажирский поезд из 10 вагонов, предназначенный для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), 29 марта прибыл в Баку. Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан. Поезд рассчитан на перевозку 246 человек в одном направлении и обладает возможностью движения со скоростью 160 км/час.
Железнодорожным ведомствам Азербайджана. Грузии и Турции теперь предстоит принять решения по дням недели и часам движения поезда и по стоимости билетов.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров.
Б.Рустамбеков
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