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Финансы 29.07.2019 12:32

Xalq Bank увеличил в I полугодии активы на 6,3%, чистую прибыль – на 27,1%

Азербайджанский «Xalq Bank» увеличил в первом полугодии 2019 года активы на 6,3% - до 2 млрд 135,273 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2019 года составил 1 млрд 493,554 млн манатов (рост в январе-июне на 8% - ИФ).

Обязательства банка на конец первого полугодия равны 1 млрд 736,031 млн манатов (рост на 0,6%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составил 1 млрд 389,811 млн манатов (рост на 10,3%).

Капитал банка на 1 июля 2019 года составляет 399,241 млн манатов (рост на 41,3%), уставный капитал – 333 млн 78,384 тыс. манатов (рост на 48%).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в отчетный период составила 15 млн 664,02 тыс. манатов (рост на 27,1% по сравнению с январем-июнем 2018 года - ИФ).

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]