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Дальнее зарубежье 29.07.2019 15:27

Лондон отвергает идею обмена задержанными танкерами с Ираном - глава МИД

Британия не считает возможным освободить иранский танкер GRACE 1 в обмен на танкер Stena Impero, шедший под британским флагом и захваченный ранее иранской стороной в Персидском заливе, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Здесь (в этом вопросе - ИФ) нет такого понятия, как услуга за услугу", - сказал Рааб в понедельник в интервью телерадиокорпорации BBC.

"Речь идет о соблюдении международного права и норм международной правовой системы, и именно на этом (на их соблюдении - ИФ) мы будем настаивать", - добавил он.

Ранее в июле Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ТАНКЕР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]