Лондон отвергает идею обмена задержанными танкерами с Ираном - глава МИД

Британия не считает возможным освободить иранский танкер GRACE 1 в обмен на танкер Stena Impero, шедший под британским флагом и захваченный ранее иранской стороной в Персидском заливе, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб.
"Здесь (в этом вопросе - ИФ) нет такого понятия, как услуга за услугу", - сказал Рааб в понедельник в интервью телерадиокорпорации BBC.
"Речь идет о соблюдении международного права и норм международной правовой системы, и именно на этом (на их соблюдении - ИФ) мы будем настаивать", - добавил он.
Ранее в июле Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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