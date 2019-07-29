Франция готова к реализации с Азербайджаном проектов в сфере ВИЭ и оборонной промышленности

Париж заинтересован в сотрудничестве с Баку в возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и оборонной промышленности, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Азербайджан всегда являлся для Франции важным экономическим партнером и мы всегда придавали этому большое значение. Мы хотим перейти на новый этап экономического и финансового сотрудничества. Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергетической сфере, в возобновляемых источниках энергии и оборонной промышленности", сказал Ле Мэр на встрече в Баку с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

Отвечая на вопрос о возможном участии французских компаний в разработке новых нефтегазовых месторождений в Азербайджане, Ле Мер отметил, что возможно участие их в реабилитации старых нефтегазовых месторождений с учетом минимизации влияния на окружающую среду.

Шарифов, в свою очередь отметил, что в 2020 году французские компании начнут свою деятельность на территории свободной экономической зоны Алят (в 70 км от Баку – ИФ). Кроме этого рассматривается вопрос совместного финансирования некоторых проектов в сфере транспорта. При этом Шарифов подчеркнул, что к финансированию таких проектов могут быть привлечены французские банки.

Б.Рустамбеков