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ТЭК 29.07.2019 12:43

Франция готова к реализации с Азербайджаном проектов в сфере ВИЭ и оборонной промышленности

Париж заинтересован в сотрудничестве с Баку в возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и оборонной промышленности, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Азербайджан всегда являлся для Франции важным экономическим партнером и мы всегда придавали этому большое значение. Мы хотим перейти на новый этап экономического и финансового сотрудничества. Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергетической сфере, в возобновляемых источниках энергии и оборонной промышленности", сказал Ле Мэр на встрече в Баку с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

Отвечая на вопрос о возможном участии французских компаний в разработке новых нефтегазовых месторождений в Азербайджане, Ле Мер отметил, что возможно участие их в реабилитации старых нефтегазовых месторождений с учетом минимизации влияния на окружающую среду.

Шарифов, в свою очередь отметил, что в 2020 году французские компании начнут свою деятельность на территории свободной экономической зоны Алят (в 70 км от Баку – ИФ). Кроме этого рассматривается вопрос совместного финансирования некоторых проектов в сфере транспорта. При этом Шарифов подчеркнул, что к финансированию таких проектов могут быть привлечены французские банки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]