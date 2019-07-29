Минсельхоз отбирает компанию для закладки новых виноградников в Шемахинском районе

НИИ Виноградарства и виноделия министерства сельского хозяйства Азербайджана отбирает компанию для создания новых виноградников в Шемахинском районе, а также поставщика лабораторного оборудования, отмечается в объявлении института.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота. Стоимость участия в лоте на отбор создания виноградников составляет 500 манатов, в лоте на отбор поставщика оборудования – 200 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 29 августа. Тендерная процедура состоится 30 августа в 12:00.

Телефоны для справок: (+99451)-515-11-12, Азер Шюкюров.

Н.Аббасова