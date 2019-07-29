"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино по итогам первого уикенда

Фильм "Однажды в Голливуде" собрал $40,4 млн в североамериканском прокате в минувшие выходные, установив рекорд по сборам в первый уикэнд среди всех фильмов Квентина Тарантино.

Такие цифры не позволили картине стать лидером проката в Северной Америке, где вторую неделю подряд первую строчку удерживает "Король лев", однако являются очень хорошим показателем для фильма с ограничением "R" (дети до 17 лет могут посетить сеанс только в сопровождении родителей), пишет The Wall Street Journal.

Успех фильму обеспечили хорошие отзывы кинокритиков, а также участие звезд - Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сыграли в нем главные роли, помимо них в картине снялись Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

"Король лев" во второй уик-энд собрал $75,5 млн в США и Канаде. Его общемировые сборы составляют $962,7 млн, и аналитики не сомневаются, что отметка в $1 млрд будет взята уже в ближайшее время.