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Культура 29.07.2019 18:19

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино по итогам первого уикенда

Фильм "Однажды в Голливуде" собрал $40,4 млн в североамериканском прокате в минувшие выходные, установив рекорд по сборам в первый уикэнд среди всех фильмов Квентина Тарантино.

Такие цифры не позволили картине стать лидером проката в Северной Америке, где вторую неделю подряд первую строчку удерживает "Король лев", однако являются очень хорошим показателем для фильма с ограничением "R" (дети до 17 лет могут посетить сеанс только в сопровождении родителей), пишет The Wall Street Journal.

Успех фильму обеспечили хорошие отзывы кинокритиков, а также участие звезд - Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт сыграли в нем главные роли, помимо них в картине снялись Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

"Король лев" во второй уик-энд собрал $75,5 млн в США и Канаде. Его общемировые сборы составляют $962,7 млн, и аналитики не сомневаются, что отметка в $1 млрд будет взята уже в ближайшее время.

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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]