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Лондон изучает возможность ввести прямое правление в Северной Ирландии в случае "жесткого" Brexit - глава МИД Британии

Правительство нового британского премьера Бориса Джонсона прорабатывает возможность введения прямого правления Лондона в Северной Ирландии в случае реализации "жесткого" сценария Brexit - без соглашения между Британией и ЕС, заявил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Мы убедимся: у нас в наличии есть соответствующие планы, так чтобы вакуума (власти - ИФ) не было, и так чтобы было эффективное правительственное руководство, но приоритет номер один - обеспечить участникам (политической жизни - ИФ) в Северной Ирландии возобновление работы исполнительных и законодательных органов власти, и возможность для них принять на себя ответственность и взять в свои руки управление", - сказал Рааб в интервью телерадиокорпорации BBC.

"В случае сценария с отсутствием соглашения (по Brexit - ИФ), конечно, нам потребуется рассмотреть соответствующие законы, и мы убедимся, что в наличии будут все планы, относятся ли они к нормативно-правовой или административной сфере, так чтобы у нас не было бы вакуума", - пояснил министр.

После Brexit в Северной Ирландии в январе 2017 года распалась правительственная коалиция. В апреле 2017 года в Ассамблею Северной Ирландии прошли досрочные выборы, однако из-за разногласий между правящими партиями наступил затяжной кризис: он выразился в неспособности в течение долгого времени сформировать исполнительный орган власти.

Одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС является "страховочный план" или "бэкстоп" по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия, и он входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План должен обеспечивать "прозрачность" границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС.

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркивал необходимость отмены "страховочного плана".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЕВИРЛАНДИЯ, BREXIT, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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