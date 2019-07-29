Правительство нового британского премьера Бориса Джонсона прорабатывает возможность введения прямого правления Лондона в Северной Ирландии в случае реализации "жесткого" сценария Brexit - без соглашения между Британией и ЕС, заявил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Мы убедимся: у нас в наличии есть соответствующие планы, так чтобы вакуума (власти - ИФ) не было, и так чтобы было эффективное правительственное руководство, но приоритет номер один - обеспечить участникам (политической жизни - ИФ) в Северной Ирландии возобновление работы исполнительных и законодательных органов власти, и возможность для них принять на себя ответственность и взять в свои руки управление", - сказал Рааб в интервью телерадиокорпорации BBC.

"В случае сценария с отсутствием соглашения (по Brexit - ИФ), конечно, нам потребуется рассмотреть соответствующие законы, и мы убедимся, что в наличии будут все планы, относятся ли они к нормативно-правовой или административной сфере, так чтобы у нас не было бы вакуума", - пояснил министр.

После Brexit в Северной Ирландии в январе 2017 года распалась правительственная коалиция. В апреле 2017 года в Ассамблею Северной Ирландии прошли досрочные выборы, однако из-за разногласий между правящими партиями наступил затяжной кризис: он выразился в неспособности в течение долгого времени сформировать исполнительный орган власти.

Одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС является "страховочный план" или "бэкстоп" по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия, и он входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План должен обеспечивать "прозрачность" границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС.

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркивал необходимость отмены "страховочного плана".