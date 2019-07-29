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29.07.2019 13:22

ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием

Банк ВТБ (Азербайджан) в доме-музее братьев Нобелей - Villa Petrolea провел презентацию премиальной карты Mastercard Black Edition. В ярком клиентском мероприятии приняли участие председатель и члены правления ВТБ (Азербайджан), партнеры банка, представители бизнес-сообщества, известные общественные деятели страны.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин в приветственном выступлении отметил: «Главная задача ВТБ (Азербайджан) — предоставить нашим клиентам самый полный спектр качественных банковских услуг в стране. Карта Black Edition способна удовлетворить ожидания наиболее требовательных и состоятельных клиентов. Мы расширили возможности владельцев Mastercard Black Edition и дополнили карту еще большим числом привилегий. Уверены, что в самое ближайшее время наша банковская карта станет одним из самых привлекательных продуктов на финансовом рынке».

Карта Mastercard Black Edition от банка ВТБ (Азербайджан) предоставляет держателям ряд привилегий, среди которых персональное обслуживание в аэропортах, доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key, консьерж-сервис, а также выгодные условия по всем видам страхования. Карта является мультивалютной и позволяет проводить платежные операции в четырех валютах: манат, рубль, доллар США и евро.

Представитель платежной системы Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов проинформировал гостей о специальных предложениях и предстоящих новинках Mastercard: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы пользователям наших карт были доступны передовые решения. Я рад, что сегодня имею возможность представить актуальный финансовый сервис вместе с банком ВТБ (Азербайджан), для которого ключевым приоритетом является внедрение современных банковских услуг. Теперь держатели карт Mastercard Black Edition могут воспользоваться абсолютно новой для азербайджанского рынка программой лояльности Mastercard traveller rewards. Клиенты смогут получать кэшбэк при совершении покупок в определенныхпремиальных мерчантах за рубежом».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]