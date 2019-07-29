ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием

Банк ВТБ (Азербайджан) в доме-музее братьев Нобелей - Villa Petrolea провел презентацию премиальной карты Mastercard Black Edition. В ярком клиентском мероприятии приняли участие председатель и члены правления ВТБ (Азербайджан), партнеры банка, представители бизнес-сообщества, известные общественные деятели страны.
Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин в приветственном выступлении отметил: «Главная задача ВТБ (Азербайджан) — предоставить нашим клиентам самый полный спектр качественных банковских услуг в стране. Карта Black Edition способна удовлетворить ожидания наиболее требовательных и состоятельных клиентов. Мы расширили возможности владельцев Mastercard Black Edition и дополнили карту еще большим числом привилегий. Уверены, что в самое ближайшее время наша банковская карта станет одним из самых привлекательных продуктов на финансовом рынке».
Карта Mastercard Black Edition от банка ВТБ (Азербайджан) предоставляет держателям ряд привилегий, среди которых персональное обслуживание в аэропортах, доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key, консьерж-сервис, а также выгодные условия по всем видам страхования. Карта является мультивалютной и позволяет проводить платежные операции в четырех валютах: манат, рубль, доллар США и евро.
Представитель платежной системы Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов проинформировал гостей о специальных предложениях и предстоящих новинках Mastercard: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы пользователям наших карт были доступны передовые решения. Я рад, что сегодня имею возможность представить актуальный финансовый сервис вместе с банком ВТБ (Азербайджан), для которого ключевым приоритетом является внедрение современных банковских услуг. Теперь держатели карт Mastercard Black Edition могут воспользоваться абсолютно новой для азербайджанского рынка программой лояльности Mastercard traveller rewards. Клиенты смогут получать кэшбэк при совершении покупок в определенныхпремиальных мерчантах за рубежом».
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав
Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
Южная Корея отменит авиарейсы в Японию
США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры в Сирии - Минобороны РФ
Британия сохраняет приверженность СВПД, отмечает российский дипломат
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору