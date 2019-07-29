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Происшествия 29.07.2019 13:30

Два человека погибли, девять человек пострадали в ДТП в Ростовской области с микроавтобусом, перевозившим граждан Азербайджана

Два человека погибли, еще девять человек получили травмы в столкновении микроавтобуса, который перевозил граждан Азербайджана, с грузовиком в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД РФ в понедельник.

"Утром на 958-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который перевозил 13 пассажиров (все граждане Республики Азербайджан, следовали из Москвы в Баку в частном порядке), столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем MAN с полуприцепом Schmitz",- сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volkswagen погибли.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до девяти человек.

Ранее сообщалось о семи пострадавших пассажирах микроавтобуса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]