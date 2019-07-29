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Дальнее зарубежье 29.07.2019 13:34

США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры в Сирии - Минобороны РФ

США ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования и ряда мелких групп боевиков. "Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек",- сказал Рудской на брифинге в понедельник.

По его словам, часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат.

"Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль",- заявил генерал-полковник

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ПОДГОТОВКА, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]