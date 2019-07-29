В Генштабе РФ заявляют, что США нарастили контингент ЧВК в Сирии

США нарастили до 3,5 тыс. контингент сотрудников частных военных компаний на нефтяных месторождениях в Сирии, заявили в российском Генштабе.
"В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - сказал в понедельник на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.
"Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак", расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - сказал Рудской.
"Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)", - сказал генерал.
"Значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений", - сказал Рудской.
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