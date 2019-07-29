Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав

В ДТП в бакинском поселке Зиря в результате столкновения легковушки и поезда пострадали пять человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.
По информации пресс-службы ведомства, легковушка занималась частным извозом. «Состояние пострадавших тяжелое», - добавили в министерстве.
Ф.Исазаде
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта
Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией
Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
Южная Корея отменит авиарейсы в Японию
США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры в Сирии - Минобороны РФ
Британия сохраняет приверженность СВПД, отмечает российский дипломат
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору