Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав

В ДТП в бакинском поселке Зиря в результате столкновения легковушки и поезда пострадали пять человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

По информации пресс-службы ведомства, легковушка занималась частным извозом. «Состояние пострадавших тяжелое», - добавили в министерстве.

Ф.Исазаде