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Происшествия 29.07.2019 13:41

Поезд в Азербайджане протаранил такси, пострадали 5 человек - Минздрав

В ДТП в бакинском поселке Зиря в результате столкновения легковушки и поезда пострадали пять человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве здравоохранения.

По информации пресс-службы ведомства, легковушка занималась частным извозом. «Состояние пострадавших тяжелое», - добавили в министерстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДТП, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]