США буквально "накачивают" оружием курдские и арабские отряды в Заевфратье в Сирии, заявили в российском Генштабе.

"Значительную озабоченность вызывают и непрекращающиеся поставки Соединенными Штатами в Заевфратье вооружений и военной техники. В обмен на помощь в контрабанде нефти США "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга", - сказал на брифинге в понедельник начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе", - сказал генерал.