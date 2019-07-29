Полеты российской боевой авиации в Сирии сокращены до минимума - российский Генштаб

Российская боевая авиация в Сирии проводит полеты в рамках боевой подготовки и для разведки, заявил начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской.

"Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки", - сказал Рудской на брифинге в понедельник.

Он отметил, что российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота "Тартус" функционируют в повседневном режиме.

"Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму", - сказал Рудской.