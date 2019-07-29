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Дальнее зарубежье 29.07.2019 16:26

Полеты российской боевой авиации в Сирии сокращены до минимума - российский Генштаб

Российская боевая авиация в Сирии проводит полеты в рамках боевой подготовки и для разведки, заявил начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской.

"Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки", - сказал Рудской на брифинге в понедельник.

Он отметил, что российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота "Тартус" функционируют в повседневном режиме.

"Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму", - сказал Рудской.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, АВИАЦИЯ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]