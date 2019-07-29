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ТЭК 29.07.2019 16:40

Украина увеличила запасы в ПХГ до 15,5 млрд куб. м

Украина с 4 апреля по 27 июля 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 77,8% - до 15 млрд 550,47 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов на 27 июля 2018 года на 23,2%, 27 июля 2017 года - на 20%.

Хранилища страны 1-27 июля пополнились на 2 млрд 6,12 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 74,3 млн куб. м, тогда как в июне она составила 71,9 млн куб. м в сутки, в мае - 62,9 млн куб. м в сутки.

ПХГ Украины 27 июля этого года пополнились на 84,47 млн куб. м при импорте 65,92 млн куб. м и внутренней добыче 54,61 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПХГ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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