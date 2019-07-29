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Экология 29.07.2019 15:17

Несколько тысяч литров дизельного топлива разлилось в океане на юге Чили

Чилийский военно-морской флот направлен на южное побережье страны, чтобы сдержать в океане разлив 40 тыс. литров дизельного топлива, сообщил в понедельник канал CNN со ссылкой на чилийскую горнодобывающую компанию CAP.

"Это чрезвычайно серьезная ситуация, учитывая чистоту вод, в которых произошел розлив. Там живет большое количество морских млекопитающих - китов и дельфинов, которые могут серьезно пострадать. Следует учитывать, что в эту зону довольно трудно попасть", - заявил в свою очередь представитель Гринпис в Чили.

Нефть разлилась в океан с острова Гуарельо в области Магальянес на чилийской стороне Патагонии. О причинах разлива, который произошел накануне, не сообщается.

Остров Гуарельо в регионе Магальянес обладает большими запасами известняка и используется CAP в качестве базы для добычи полезных ископаемых. Прилегающие районы Патагонии служат средой обитания для различных экосистем, редкой флоры и исчезающих видов.

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Тэги: ЧИЛИ, ПАТАГОНИЯ, НЕФТЬ, РАЗЛИВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]