Несколько тысяч литров дизельного топлива разлилось в океане на юге Чили

Чилийский военно-морской флот направлен на южное побережье страны, чтобы сдержать в океане разлив 40 тыс. литров дизельного топлива, сообщил в понедельник канал CNN со ссылкой на чилийскую горнодобывающую компанию CAP.

"Это чрезвычайно серьезная ситуация, учитывая чистоту вод, в которых произошел розлив. Там живет большое количество морских млекопитающих - китов и дельфинов, которые могут серьезно пострадать. Следует учитывать, что в эту зону довольно трудно попасть", - заявил в свою очередь представитель Гринпис в Чили.

Нефть разлилась в океан с острова Гуарельо в области Магальянес на чилийской стороне Патагонии. О причинах разлива, который произошел накануне, не сообщается.

Остров Гуарельо в регионе Магальянес обладает большими запасами известняка и используется CAP в качестве базы для добычи полезных ископаемых. Прилегающие районы Патагонии служат средой обитания для различных экосистем, редкой флоры и исчезающих видов.