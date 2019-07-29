Прокурор в Азербайджане запросил 17 лет для экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд

В Бакинском суде по делам о тяжких преступлениях продолжается судебный процесс по второму уголовному делу в отношении экс-главы Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму 4,7 млрд манатов (около $2,8 млрд по текущему курсу).
«В ходе судебного процесса прокурор запросил для Гаджиева 17 лет тюремного заключения», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде.
В целом, по делу проходят более 20 человек.
Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года завершилось расследование по выделенным в отдельное делопроизводство материалам уголовного дела, возбужденного в отношении Гаджиева, экс-депутата парламента Дуньямина Халилова и еще 20 человек по обвинению в присвоении крупных финансовых средств со стороны организованной преступной группы, легализации денег, полученных преступным путем, уклонении от выплаты налогов и т.д.
«Прокурор в ходе заседания суда выступил с предложением приговорить Халилова к тюремному заключению на срок 15 лет и 9 месяцев», - подчеркнули в суде.
Следствием было установлено, что в 2001-2015гг по указанию Гаджиева были совершены незаконные вексельные операции, связанные с заключением с зарегистрированными в разных странах юридическими лицами договоров о купле/продаже векселей, не имеющих реальной стоимости, на общую сумму $3,4 млрд и 987 млн евро ($3,8 млрд по тогдашнему курсу).
Кроме этого, Гаджиев и его подельники подозреваются в присвоении 900 млн манатов, которые были получены в результате перечисления, по указанию экс-главы МБА, в 2001-2015гг из МБА на различные счета по многочисленным кредитным договорам финансовых средств с целью их легализации в манатах и иностранной валюте.
Следствием также установлено, что в результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Дж.Гаджиев, Д.Халилов и 20 человек нанесли МБА ущерб в размере 4,7 млрд манатов, из которых 2,5 млрд манатов было легализовано преступным путем, еще 2,2 млрд манатов ущерба МБА в результате проведения незаконных операций.
Также Гаджиев и Халилов подозреваются в уклонении от уплаты в 2011-2014гг налогов на сумму 1,752 млн манатов в качестве руководителей ООО "Азторг".
Как сообщалось, Гаджиев решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года был признан виновным в совершении финансовых махинаций и приговорен к 15 годам лишения свободы. Следствие установило, что занимавший в 2001-2015гг должность председателя правления МБА Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.
Гаджиев в марте 2015 года подал в отставку с поста председателя правления МБА по состоянию здоровья. В декабре 2015 года он был арестован по подозрению в организации хищений в банке в крупных размерах.
МБА является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.
Ф.Исазаде
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