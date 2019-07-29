Иран вновь пригрозил ЕС продолжить сокращать обязательства в рамках СВПД

Иран предупредил Великобританию, Францию и Германию, трех европейских участников СВПД, что он готов предпринять дальнейшие шаги по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, если эти страны не смогут удовлетворить его требования.

"Мы все еще ждем от ЕС эффективных и конкретных шагов по имплементации СВПД", - сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Меры Ирана по сокращению обязательств серьезны, и, если ситуация останется такой же, мы предпримем третий шаг, который будет гораздо жестче, чем два предыдущих", - приводит слова Мусави агентство "Мехр".

Он не уточнил, в чем именно будет заключаться третий шаг Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил накануне, что встреча по СВПД в Вене прошла в положительном ключе. По его словам, "встреча была конструктивной, однако всех проблем решить не удалось".

Аракчи отметил, что Тегеран продолжит сокращать обязательства в рамках СВПД до тех пор, пока интересы Ирана не будут защищены.

Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках СВПД, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

Руководитель Иранской организации ядерной энергии Али Акбар Салехи в воскресенье сообщил, что Тегеран намерен возобновить работы на тяжеловодном ядерном реакторе в Араке.