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Дальнее зарубежье 29.07.2019 17:59

Индия передумала закупать беспилотники у США - газета

Власти Индии поставили под вопрос покупку американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk после того, как в конце июня Иран сбил один такой аппарат, сообщает индийская газета "Хиндустан таймс".

"То, что Иран сбил американский беспилотник Global Hawk над Персидским заливом, побудило индийское военное ведомство и ВВС страны пересмотреть вопрос о приобретении американских вооруженных БПЛА из-за их стоимости и неуверенности в их неуязвимости", - пишет издание.

По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 БПЛА на сумму $6 млрд.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над акваторией южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, США, БЕСПИЛОТНИКИ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]