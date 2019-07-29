Georgian Airways потеряла около $25 млн после решения РФ об отмене прямого авиасообщения с Грузией

Решение России о временной отмене прямого авиасообщения с Грузией наносит значительный ущерб авиакомпании Georgian Airways и ставит ее в тяжелое финансовое положение, говорится в заявлении, распространенном в понедельник грузинским национальным авиаперевозчиком.
"Авиакомпании пришлось вернуть 80% уже реализованных авиабилетов. Кроме того, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты, что привело к потере авиакомпанией в целом около $25 млн", - отмечается в сообщении.
Руководство Georgian Airways обратилось к правительству Грузии с просьбой оказать финансовую помощь авиакомпании, оказавшейся в тяжелом положении.
"Правительство Грузии учло запрос авиакомпании и приняло решение компенсировать частично ущерб Georgian Airways, чем поддержало грузинскую авиакомпанию", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что Georgian Airways благодарит правительство Грузии за помощь и надеется, что "существующие проблемы будут полностью устранены в ближайшем будущем".
24 июля сообщалось, что правительство Грузии приняло решение просубсидировать транзитные рейсы из России на сумму до 600 тыс. евро, чтобы обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях в условиях отмены прямого авиасообщения между РФ и Грузией.
Согласно постановлению правительства, речь идет о стимулировании авиаперевозок из любого города России в Тбилиси и Батуми через Ереван, а также в обратном направлении.
Как позже заявил директор ООО "Объединение аэропортов Грузии" Георгий Чоговадзе, субсидирование затронет также авиаперевозки пассажиров из Лондона и Брюсселя в Грузию. На каждое направление будет выделено из бюджета до 600 тыс. евро, которые должны быть потрачены на выполнение полетов в течение года с частотой, как минимум, дважды в неделю.
С этой целью "Объединение аэропортов Грузии" будет оформлять соглашения с авиакомпаниями, осуществляющими транзитные рейсы, согласно которым размер субсидии должен составлять не более 90 евро (без НДС) на каждого пассажира.
На данном этапе полеты между Россией и Грузией транзитом через Ереван пока осуществляет только авиакомпания Georgian Airways при поддержке партнерской авиакомпании в Армении.
Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения.
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