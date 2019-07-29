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Карабахский конфликт 29.07.2019 15:02

Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе

Армянские военные продолжают обстреливать боевые позиции Азербайджана на границе.

«Противник продолжает провокации на границе с Азербайджаном. В частности, 28 июля ориентировочно в 22:00 по местному времени были обстреляны боевые позиции азербайджанских пограничников, а также транспортные средства в тылу», - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана (ГПС).

Обстрел велся армянскими снайперами.

«Ответным огнем позиции противника были подавлены», - подчеркивает ГПС.

Как сообщалось ранее, ГПС Азербайджана на минувшей неделе неоднократно сообщало об обстреле армянскими снайперами позиций азербайджанских пограничников и объектов в тылу.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]