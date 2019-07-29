Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе

Армянские военные продолжают обстреливать боевые позиции Азербайджана на границе.
«Противник продолжает провокации на границе с Азербайджаном. В частности, 28 июля ориентировочно в 22:00 по местному времени были обстреляны боевые позиции азербайджанских пограничников, а также транспортные средства в тылу», - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана (ГПС).
Обстрел велся армянскими снайперами.
«Ответным огнем позиции противника были подавлены», - подчеркивает ГПС.
Как сообщалось ранее, ГПС Азербайджана на минувшей неделе неоднократно сообщало об обстреле армянскими снайперами позиций азербайджанских пограничников и объектов в тылу.
Ф.Исазаде
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