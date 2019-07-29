ИВ Баку направит около 438 тыс. манатов на благоустройство Бинагадинского района

Объединение жилищно-коммунального хозяйства (ОЖКХ) Бинагадинского района Департамента коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку направит около 438 тыс. манатов на работы по благоустройству.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ОЖКХ заключило контракт с ООО «Inpeks.N» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора составляет 437 тыс. 924,95 манатов.

Н.Аббасова