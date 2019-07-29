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Инфраструктура и тендеры 29.07.2019 15:10

ИВ Баку направит около 438 тыс. манатов на благоустройство Бинагадинского района

Объединение жилищно-коммунального хозяйства (ОЖКХ) Бинагадинского района Департамента коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку направит около 438 тыс. манатов на работы по благоустройству.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ОЖКХ заключило контракт с ООО «Inpeks.N» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора составляет 437 тыс. 924,95 манатов.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКУ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]