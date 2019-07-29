Ввод в строй жилья в Азербайджане в I полугодии 2019 года увеличился на 15%, инвестиции в жилстрой – на 24%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года, составила 1 млн 87,7 тыс. кв. метров, что на 14,9% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В июне в эксплуатацию введено 316 тыс. кв. метров жилья.

По данным статистики, в отчетный период капвложения в жилищное строительство составили 587,7 млн манатов (рост на 23,7%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Б.Рустамбеков