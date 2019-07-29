Целью Тегерана является противостояние гегемонии США - вице-президент Ирана

Целью внешней политики Ирана является борьба против главенства США на международной арене и защита принципов, учитывающих интересы остальных стран, заявил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
"Внешняя политика Исламской Республики Иран имеет своей целью защиту мультилатерализма и противостояние американской гегемонии", - цитирует его слова иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Мультилатерализм - принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.
Также вице-президент заявил, что Иран может обратить вспять процесс отказа от соблюдения обязательств по соглашению об иранской ядерной программе в том случае, если другие участники этого договора будут соблюдать собственные обязательства.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой сделки, а также восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.
Впоследствии Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках соглашения, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти.
Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.
7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.
7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.
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