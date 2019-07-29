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Происшествия 29.07.2019 15:21

Состояние двух пострадавших в ДТП в Баку результате столкновения поезда и такси остается тяжелым – Минздрав

ДТП дрезины и легкового автомобиля «Mercedes» в бакинском поселке Зиря произошло по вине шофера легковушки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на 30 км перегона Гала-Бина в 12:45 по местному времени. Причиной аварии стало нарушение ПДД водителем легковушки, который нарушил ст. 44 (Движение на железнодорожных переездах)»,- отметили в АЖД.

По информации ведомства, в результате ДТП «травмы различной степени тяжести получили 3 человека, которые были помещены в больницу».

Между тем, в Минздраве агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что в Клиническую больницу №3 помещены девушка и парень 22 и 20 лет соответственно.

«Им диагностировано закрытая черепно-мозговая травма. У девушки также имеются переломы верхних конечностей. Состояние пациентов тяжелое», - отметили в Минздраве.

Кроме того, травмы также получили двое мужчин - 38 и 33 лет, которые после получения первой медицинской помощи отказались от стационарного лечения.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]