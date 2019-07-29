Премьер Азербайджана награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие отношений между Баку и Парижем

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов награжден офицерской степенью французского ордена Почетного легиона, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.
«Орден Мамедову вручил находящийся с визитом в Азербайджане министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Премьер-министр удостоен этой награды за вклад в азербайджано-французское сотрудничество»,- отметили в Кабмине.
Мамедов выразил благодарность правительству и народу Франции за высокую награду.
Ф.Исазаде
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