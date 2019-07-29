Франция хочет расширить связи с Азербайджаном по всем направлениям – министр экономики и финансов

Франция заинтересована в расширении политических и экономических связей с Азербайджаном, заявил французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэром, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В свою очередь, Алиев подчеркнул, что визит Ле Мэра в Азербайджан создает хорошие возможности для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества и выразил надежду, что этот визит внесет вклад в расширение связей между странами.
Президент также отметил работу французских компаний в Азербайджане и выразил удовлетворение увеличением их числа. «Во время встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовой, транспортной, инфраструктурной и экологической сферах», - отмечается в информации.
Также состоялся обмен мнением по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Алиев довел до сведения собеседника позицию официального Баку в этом вопросе», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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