Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

29.07.2019 15:52

Банк Республика открыл новый филиал "Низами"

29 июля состоялась официальная церемония открытия нового филиала «Низами» Банка Республика, одного из ведущих банков страны.

В новом филиале, оснащенном самыми современными банковскими технологиями, для удобства клиентов есть широкий операционный зал, а также круглосуточные банкоматы и платежные терминалы.

В филиале клиентов также ждет усовершенствованный спектр банковских услуг высочайшего уровня: расчетно-кассовые, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции.

Отметим, что новый филиал «Низами», расположенный на пересечении улиц З.Ахмедбекова и Дж. Джаббарлы, был открыт вместо филиала «Нариманов», расположенного по улице Дж. Джаббарлы, 32.
Банк Республика, который с каждым годом расширяет свою сеть обслуживания, имеет 25 филиалов и 2 отделения, охватывающие все регионы страны.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]