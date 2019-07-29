Жесткая позиция Джонсона по Brexit ведет Великобританию к катастрофе - первый министр Шотландии

Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из ЕС без соглашения с Брюсселем чреваты огромной опасностью, заявила в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен.
"Народ Шотландии не голосовал за это правительство тори (консерваторов - ИФ), не голосовал за этого нового премьер-министра, он не голосовал за Brexit и, конечно, не голосовал за катастрофический Brexit без соглашения, который планирует Джонсон", - приводит слова Стерджен телеканал Sky news.
"Борис Джонсон сформировал неуступчивое правительство тори с одной единственной целью - вывести Шотландию и Соединенное Королевство из ЕС без соглашения", - подчеркнула она.
По ее словам, мнение шотландцев в ходе процесса Brexit не учитывали, а теперь всем, кому небезразлична судьба Шотландии, необходимо выработать свой курс и продемонстрировать оппозицию линии Консервативной партии. Стерджен добавила, что необходимо "сказать тори: прекратите вести нашу страну (Великобританию - ИФ) к катастрофе".
Sky news напоминает, что позднее Джонсон встретится со Стерджен, и отмечает, что переговоры должны быть напряженными. Также у премьера запланированы визиты в Уэльс и Северную Ирландию.
При этом ранее Джонсон призвал укрепить единство Соединенного Королевства и объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Sky news отмечает, что эти меры - попытки развеять опасения по поводу возможного распада Соединенного Королевства после Brexit.
Ранее глава МИД королевства Доминик Рааб заявил, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем.
Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.
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