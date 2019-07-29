Иностранные студенты сталкиваются с визовыми проблемами в Великобритании - газета

Студенты из других стран сталкиваются в Великобритании с проблемами в получении виз для учебы, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.

В руководстве ряда университетов заявили, что в процессе подачи и обработки заявки для получения или для продления студенческих виз участвует IT-компания Sopra Steria, однако ее услуги оставляют желать лучшего.

"Нынешние возможности и уровень обслуживания, предлагаемые Sopra Steria, остаются неприемлемыми", - считают специалисты.

До марта этого года иностранные студенты - для проверки документов и предоставления фотографий - могли пользоваться услугами, которые оказывали через почтовые отделения.

Однако теперь они вынуждены записываться на прием через шесть центров Sopra Steria, расположенных по всей Великобритании, или доплачивать за встречи с представителями компании в других городах. Так, доплата за срочную встречу с представителем компании может стоить до 200 фунтов стерлингов, отмечает The Guardian.

Руководство британских университетов получило массу жалоб на Sopra Steria от студентов, которые не могут записаться на бесплатные встречи с представителями компании, необходимые для сканирования документов и снятия отпечатков пальцев.

В университетах призывают Sopra Steria сделать процесс получения студенческих виз более быстрым и практичным, поскольку в сентябре в компанию обратятся свыше 40 тыс. иностранных студентов.