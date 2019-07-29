Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в I полугодии активы на 4,2%, увеличил чистую прибыль в 2,4 раза

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом полугодии 2019 года активы на 4,2% - до 408,917 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2019 года составил 167,844 млн манатов (спад в январе-июне на 3,6%).
Обязательства банка на конец первого полугодия равны 328,287 млн манатов (спад на 5,7%), депозиты – 298,628 млн манатов (спад на 6,9%).
Капитал на 1 июля 2019 года равен 80 млн 630 тыс. манатов (рост на 2,4%), уставный капитал – 55 млн 381 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности за отчетный период составила 3,384 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в 2,4 раза - ИФ).
Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.
А.Азизов
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