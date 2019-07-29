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Финансы 29.07.2019 16:27

Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в I полугодии активы на 4,2%, увеличил чистую прибыль в 2,4 раза

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в первом полугодии 2019 года активы на 4,2% - до 408,917 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2019 года составил 167,844 млн манатов (спад в январе-июне на 3,6%).

Обязательства банка на конец первого полугодия равны 328,287 млн манатов (спад на 5,7%), депозиты – 298,628 млн манатов (спад на 6,9%).

Капитал на 1 июля 2019 года равен 80 млн 630 тыс. манатов (рост на 2,4%), уставный капитал – 55 млн 381 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности за отчетный период составила 3,384 млн манатов (рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года в 2,4 раза - ИФ).

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]