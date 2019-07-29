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Дальнее зарубежье 29.07.2019 19:38

Сирийские войска наступают в провинции Хама, отбив два населенных пункта у мятежников - СМИ

Сирийские вооруженные силы сумели отбить два населенных пункта у мятежников на севере Сирии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Правительственные войска захватили населенный пункт Тель-Мелех и расположенный неподалеку город Аль-Джуббейн. Агентство отмечает, что это первый успех правительственных сил на этом направлении за несколько недель.

Захвату населенных пунктов предшествовали ожесточенные бои с мятежниками.

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Тэги: СИРИЯ, ВОЙСКА, ПРОДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]