Сирийские войска наступают в провинции Хама, отбив два населенных пункта у мятежников - СМИ

Сирийские вооруженные силы сумели отбить два населенных пункта у мятежников на севере Сирии, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Правительственные войска захватили населенный пункт Тель-Мелех и расположенный неподалеку город Аль-Джуббейн. Агентство отмечает, что это первый успех правительственных сил на этом направлении за несколько недель.

Захвату населенных пунктов предшествовали ожесточенные бои с мятежниками.