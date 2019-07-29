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Дальнее зарубежье 29.07.2019 19:54

Министр обороны Японии называет нарушением резолюций СБ ООН пуски ракет КНДР

Пуски КНДР ракет, проведенные на прошлой неделе, идут вразрез с решениями Совета безопасности ООН, заявил в понедельник глава Минобороны Японии Такэси Ивая.

"Мы установили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Это нарушает решения Совета Безопасности ООН. Очень прискорбно", - цитирует его слова газета "Никкэй".

Министр подчеркнул, что запуск этих ракет "без сомнения, является угрозой" для Японии.

В прошлый четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". По данным южнокорейских военных, они были выпущены из района города Вонсан в сторону Японского моря и пролетели около 600 км на высоте 50 км.

В последний раз Северная Корея проводила подобные запуски в начале мая.

Эти испытания последовали за неожиданной встречей Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе 30 июня, в ходе которой они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]