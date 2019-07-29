Министр обороны Японии называет нарушением резолюций СБ ООН пуски ракет КНДР

Пуски КНДР ракет, проведенные на прошлой неделе, идут вразрез с решениями Совета безопасности ООН, заявил в понедельник глава Минобороны Японии Такэси Ивая.

"Мы установили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Это нарушает решения Совета Безопасности ООН. Очень прискорбно", - цитирует его слова газета "Никкэй".

Министр подчеркнул, что запуск этих ракет "без сомнения, является угрозой" для Японии.

В прошлый четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". По данным южнокорейских военных, они были выпущены из района города Вонсан в сторону Японского моря и пролетели около 600 км на высоте 50 км.

В последний раз Северная Корея проводила подобные запуски в начале мая.

Эти испытания последовали за неожиданной встречей Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе 30 июня, в ходе которой они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.