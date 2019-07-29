Азербайджанское представительство «Citibank A.S.» объявило о ликвидации.

«Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу проспект Нефтяников, 153, бизнес-центр Port Baku Tauers (Южная Башня), 9-ый этаж», - отмечается в объявлении компании.

А.Азизов