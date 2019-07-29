Выставка самых известных фотографий The Beatles впервые пройдет в Москве

Выставка фотографа Гарри Бенсона "The Beatles и не только", который является автором самых известных фотографий музыкантов, впервые в России пройдет с 19 сентября по 19 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер.
"Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку Гарри Бенсона, фотожурналиста, автора ряда самых популярных фотографий The Beatles, снимавшего всех президентов США - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа", - сообщили в пресс-службе галереи.
Как отметили организаторы, основу выставки составят фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в период 1964-1966, и именно эти годы стали самыми продуктивными и успешными для карьеры ливерпульской четверки. В экспозицию войдут культовые кадры "битлов", среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира и одним из самых известных спортсменов в истории Муххамедом Али (1964) и "Битва подушками" (1964), включенная в список "100 самых влиятельных фотографий" журнала Time.
Кроме фотографий The Beatles, посетители выставки смогут увидеть фотографии, на которых запечатлены многие важнейшие события США, а также фотографии выдающихся личностей из сферы политики, кино, музыки, спорта.
"На выставке будут представлены портреты, сделанные Гарри Бенсоном начиная с 60-х и заканчивая 90-ми: знаменитый "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган, Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды. Фотографии Бенсона похожи на него самого, они полны движения, эмоций, улыбок и юмора", - добавили организаторы.
"Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, какие они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть", - сказал Бенсон, чьи слова приводит пресс-служба.
В рамках выставки состоятся авторская экскурсия по выставке, творческая встреча с Гарри Бенсоном и автограф-сессия.
Гарри Бенсон - шотландский фотограф. Известен своими фотографиями знаменитостей и политических деятелей. Автор несколько книг и лауреат престижных наград. Широкую известность получил после американское турне вместе с The Beatles в 1964 году. В разные годы работал фотокорреспондентом для журналов Life, Vanity Fair, The New Yorker. Наиболее известен по сотрудничеству с People.
Армения провокациями на границе стремится сорвать переговоры по Карабаху – МИД Азербайджана
Франция хочет расширить связи с Азербайджаном по всем направлениям – министр экономики и финансов
Премьер Азербайджана награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие отношений между Баку и Парижем
Кенийский шиллинг упал до минимума за четыре года на падении экспорта цветов и чая
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,4 за баррель
Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
В Британии официально подтвердили новый национальный температурный рекорд
В Украине планируют создать международный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы офиса президента
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика открыл новый филиал "Низами"
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору