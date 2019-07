Выставка самых известных фотографий The Beatles впервые пройдет в Москве

Выставка фотографа Гарри Бенсона "The Beatles и не только", который является автором самых известных фотографий музыкантов, впервые в России пройдет с 19 сентября по 19 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

"Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку Гарри Бенсона, фотожурналиста, автора ряда самых популярных фотографий The Beatles, снимавшего всех президентов США - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа", - сообщили в пресс-службе галереи.

Как отметили организаторы, основу выставки составят фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в период 1964-1966, и именно эти годы стали самыми продуктивными и успешными для карьеры ливерпульской четверки. В экспозицию войдут культовые кадры "битлов", среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира и одним из самых известных спортсменов в истории Муххамедом Али (1964) и "Битва подушками" (1964), включенная в список "100 самых влиятельных фотографий" журнала Time.

Кроме фотографий The Beatles, посетители выставки смогут увидеть фотографии, на которых запечатлены многие важнейшие события США, а также фотографии выдающихся личностей из сферы политики, кино, музыки, спорта.

"На выставке будут представлены портреты, сделанные Гарри Бенсоном начиная с 60-х и заканчивая 90-ми: знаменитый "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган, Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды. Фотографии Бенсона похожи на него самого, они полны движения, эмоций, улыбок и юмора", - добавили организаторы.

"Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, какие они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть", - сказал Бенсон, чьи слова приводит пресс-служба.

В рамках выставки состоятся авторская экскурсия по выставке, творческая встреча с Гарри Бенсоном и автограф-сессия.

Гарри Бенсон - шотландский фотограф. Известен своими фотографиями знаменитостей и политических деятелей. Автор несколько книг и лауреат престижных наград. Широкую известность получил после американское турне вместе с The Beatles в 1964 году. В разные годы работал фотокорреспондентом для журналов Life, Vanity Fair, The New Yorker. Наиболее известен по сотрудничеству с People.