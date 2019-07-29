Госкомимущество направит около 1,6 млн манатов на оплату услуг консультанта для создания Нацсистемы пространственных данных

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) привлек ООО "Ofek Aerial Photography (1987 ltd.)" в качестве консультанта для формирования Национальной системы пространственных данных и ее интеграции в Информационную систему «Электронного правительства».

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Ofek Aerial Photography подписало с ГКИВ контракт на оказание указанных данных услуг.

Стоимость договора составляет 1млн 559 тыс. 999,33 манат.

Н.Аббасова