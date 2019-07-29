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Инфраструктура и тендеры 29.07.2019 17:07

Госкомимущество направит около 1,6 млн манатов на оплату услуг консультанта для создания Нацсистемы пространственных данных

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) привлек ООО "Ofek Aerial Photography (1987 ltd.)" в качестве консультанта для формирования Национальной системы пространственных данных и ее интеграции в Информационную систему «Электронного правительства».

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Ofek Aerial Photography подписало с ГКИВ контракт на оказание указанных данных услуг.

Стоимость договора составляет 1млн 559 тыс. 999,33 манат.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГКИВ, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]