Два самолета ВМС США провели разведку у границ России на Черном море

Сразу два американских военных самолета в понедельник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, у российских границ одновременно выполняли задание самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабаз в Греции и Италии соответственно.
Они осуществляли полеты вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от входа в Керченский пролив и у побережья Кубани. При этом большую часть времени два самолета ВМС США провели, курсируя вблизи Севастополя, временами приближаясь к российскому побережью в его районе на расстояние приблизительно 35-40 км. Полеты выполнялись на высоте всего около семи тысяч метров над международными водами.
Как сообщалось, в минувший четверг и пятницу стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk также совершил многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края. Он курсировал по стандартному маршруту - от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Большого Сочи. Полеты выполнялись на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии около 40 км от российских берегов.
Перед подлетом к российским морским границам беспилотник проводил полеты вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе него он также осуществлял подлет на расстояние 40-60 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.
RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.
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