Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется - Помпео

В Вашингтоне пока не прорабатывают новую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Нет ничего в работе, ничего не запланировано", - заявил Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. Второй саммит в начале 2019 года в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.
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