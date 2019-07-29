В новом Кабмине Украины может появиться объединенное министерство по гуманитарной политике, заявляют в Офисе Зеленского

В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодёжи и спорта, и информационной политики, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия - речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Тимошенко отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".
"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика - это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.
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