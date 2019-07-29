ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 7,8 млн манатов на строительство автодороги в Сальянском районе.

Автомобильная дорога Абадкенд-Коланы-Халадж-Йеникенд соединяет 4 населенных пункта.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков