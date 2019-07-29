ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 7,8 млн манатов на строительство автодороги в Сальянском районе.
Автомобильная дорога Абадкенд-Коланы-Халадж-Йеникенд соединяет 4 населенных пункта.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
Армения провокациями на границе стремится сорвать переговоры по Карабаху – МИД Азербайджана
Франция хочет расширить связи с Азербайджаном по всем направлениям – министр экономики и финансов
Премьер Азербайджана награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие отношений между Баку и Парижем
Кенийский шиллинг упал до минимума за четыре года на падении экспорта цветов и чая
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,4 за баррель
Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию
Выставка самых известных фотографий The Beatles впервые пройдет в Москве
"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино по итогам первого уикенда
Состояние двух пострадавших в ДТП в Баку результате столкновения поезда и такси остается тяжелым – Минздрав
В Британии официально подтвердили новый национальный температурный рекорд
В Украине планируют создать международный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы офиса президента
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика открыл новый филиал "Низами"
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору