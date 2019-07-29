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Регион 29.07.2019 21:47

Помпео надеется, что Путин поможет США в работе над режимом нераспространения

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил надежду, что Россия и ее руководство помогут Соединенным Штатам в работе над режимом нераспространения ядерного оружия в мире.

"У нас с ними был стратегический диалог, который, как мы надеемся, поможет выстроить что-то, охватывающее широкий перечень вопросов: не только режим нераспространения ядерного оружия, но и еще более широкий перечень вопросов", - заявил он в экономическом клубе, говоря о контактах США с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы надеемся, что Китай присоединится к нам в этих дискуссиях. Мы полагаем, что на сегодняшний день Китай должен быть участником таких соглашений", - добавил Помпео.

Госсекретарь США выразил надежду на поддержку в этом со стороны президента России.

"Я надеюсь, что президент Путин поможет нам", - подчеркнул Помпео.

Ранее Помпео подтвердил, что США все еще планируют покинуть ДРСМД 2 августа.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОМПЕО, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]