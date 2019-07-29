Помпео надеется, что Путин поможет США в работе над режимом нераспространения

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выразил надежду, что Россия и ее руководство помогут Соединенным Штатам в работе над режимом нераспространения ядерного оружия в мире.
"У нас с ними был стратегический диалог, который, как мы надеемся, поможет выстроить что-то, охватывающее широкий перечень вопросов: не только режим нераспространения ядерного оружия, но и еще более широкий перечень вопросов", - заявил он в экономическом клубе, говоря о контактах США с российским президентом Владимиром Путиным.
"Мы надеемся, что Китай присоединится к нам в этих дискуссиях. Мы полагаем, что на сегодняшний день Китай должен быть участником таких соглашений", - добавил Помпео.
Госсекретарь США выразил надежду на поддержку в этом со стороны президента России.
"Я надеюсь, что президент Путин поможет нам", - подчеркнул Помпео.
Ранее Помпео подтвердил, что США все еще планируют покинуть ДРСМД 2 августа.
3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
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