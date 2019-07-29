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Дальнее зарубежье 29.07.2019 19:19

Теракт против офиса кандидата в вице-президенты Афганистана противоречит межафганским договоренностям - ЕС

Убийства мирных жителей в Афганистане должны быть прекращены, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с нападением накануне на офис кандидата в вице-президенты страны Амруллы Салеха в начале афганской президентской избирательной кампании.

"Настало время для прекращения огня и для переговоров, направленных на достижение мира, которого народ Афганистана заслуживает и давно требует", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В документе отмечается, что это "прямая атака на демократию, которая причиняет страдания и противоречит букве и духу резолюции межафганского диалога, состоявшегося в Дохе 7-8 июля, когда представители Афганистана, в том числе талибы (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ), согласились с необходимостью избегать гражданских целей и сократить число жертв среди гражданского населения до нуля".

"Европейский союз поддерживает подавляющее большинство афганцев, которые с нетерпением ожидают свободных и справедливых выборов и свободно обсуждают вопросы, затрагивающие их страну", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

В нем сообщается, что 28 июля, в первый день официальной агитации за предстоящие президентские выборы в Афганистане, было проведено несколько политических митингов, "свидетельствующих о жизнеспособности демократического процесса в Афганистане".

"К сожалению, этот день был омрачен нападением на штаб-квартиру кандидата в вице-президенты Амруллы Салеха, в результате которого погибли, по меньшей мере, 20 человек", - отмечают в Брюсселе.

Как сообщалось, жертвами воскресного нападения боевиков на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Салеха в Кабуле стали 20 человек, еще около 50 человек получили ранения.

В заявлении афганского правительства отмечалось, что сам Салех был легко ранен.

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]