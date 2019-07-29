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Регион 29.07.2019 19:21

Помпео пообещал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

США обеспечат свободу передвижения судов по стратегически важному для поставок нефти Ормузскому проливу, заявил глава госдепа Майк Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе в Вашингтоне.

"Мы оставим его открытым. Мы составим план по обеспечению безопасности на море. Страны по всему миру, которые заинтересованы в том, чтобы сохранять эти пути открытыми, будут участвовать", - сказал Помпео.

Кроме того, Помпео сообщил, что он работает с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом по вопросу освобождения задержанного Ираном британского судна.

Госсекретарь США отметил, что во время недавнего визита главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Нью-Йорк на конференцию ООН, не состоялось никаких переговоров, однако Зариф пообщался с американскими СМИ.

"Американские СМИ решили дать ему слово, чтобы рассказать о происходящих в Иране вещах, которые не являются правдой...Я жду возможности, чтобы также поговорить с иранским народом, но рассказать ему правду", - сказал Помпео.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

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Тэги: США, ПРОЛИВ, СУДОХОДСТВО, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]