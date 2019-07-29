Помпео пообещал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе

США обеспечат свободу передвижения судов по стратегически важному для поставок нефти Ормузскому проливу, заявил глава госдепа Майк Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе в Вашингтоне.
"Мы оставим его открытым. Мы составим план по обеспечению безопасности на море. Страны по всему миру, которые заинтересованы в том, чтобы сохранять эти пути открытыми, будут участвовать", - сказал Помпео.
Кроме того, Помпео сообщил, что он работает с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом по вопросу освобождения задержанного Ираном британского судна.
Госсекретарь США отметил, что во время недавнего визита главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Нью-Йорк на конференцию ООН, не состоялось никаких переговоров, однако Зариф пообщался с американскими СМИ.
"Американские СМИ решили дать ему слово, чтобы рассказать о происходящих в Иране вещах, которые не являются правдой...Я жду возможности, чтобы также поговорить с иранским народом, но рассказать ему правду", - сказал Помпео.
На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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