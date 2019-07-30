Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом территории близ собора Нотр-Дам в Париже

Неправительственная экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории близ Собора Парижского Богоматери, сообщает газета "Монд".
Свой иск экологи подали в суд в Париже. При этом не указывается, против кого именно направлена жалоба.
Согласно данным издания, в документе говорится, что власти предприняли недостаточные действия для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья местных жителей, а также сокрыли истинную информацию об угрозе, которой жители подвергались сразу после пожара.
"За три месяца мы собрали достаточное для подачи иска количество доказательства бездействия властей", - пояснил президент Robin des Bois Жаки Бонмэн.
Экологи отметили, что отравление свинцом может приводить к серьезным заболеваниям.
Между тем, парижские власти продолжают настаивать, что приняли все необходимые меры, проводили проверки и предоставляли населению всю информацию о потенциальной опасности.
В июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".
Еще в конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.
Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.
Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.
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