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Регион 29.07.2019 21:10

Назарбаев заявил о необходимости подготовки партии власти к предстоящим выборам в Казахстане

Партия "Нур Отан" должна провести оценку своих кадров и подготовиться к предстоящим выборам, заявил первый президент Казахстана, лидер партии Нурсултан Назарбаев.

"Надо готовить партию к предстоящим электоральным вопросам", - сказал Назарбаев во время встречи с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком.

Видео с встречи распространила пресс-служба лидера нации в социальных сетях.

Назарбаев подчеркнул, что "Нур Отан" это - "политическая партия всего нашего народа, главная политическая сила".

"Она не должна зарастать чиновничеством, должна быть более близкой к народу и стремиться узнавать его чаяния, реагировать на них и становиться такой зоной между властью и народом, которая будет поддерживать людей в разных ситуациях. Мелочей здесь нет. Мы об этом говорили на встрече, еще будем встречаться, и говорить, как нам активизировать работу главной политической партии и как готовиться к разным событиям, которые предстоят в будущем", - отметил лидер Казахстана.

Он также добавил, что "Нур Отан" - это основная политическая сила в стране, "она таковой должна оставаться и меняться в своей структуре по отношению к людям и к населению".

В Казахстане предстоят выборы в мажилис парламента. Предыдущие, внеочередные выборы состоялись в марте 2016 года. Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться через пять лет, то есть, в 2021 году.

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Тэги: КАЗАХСТАНÇ НАЗАРБАЕВ, ПАРТИЯ, ПОРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]