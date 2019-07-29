Назарбаев заявил о необходимости подготовки партии власти к предстоящим выборам в Казахстане

Партия "Нур Отан" должна провести оценку своих кадров и подготовиться к предстоящим выборам, заявил первый президент Казахстана, лидер партии Нурсултан Назарбаев.

"Надо готовить партию к предстоящим электоральным вопросам", - сказал Назарбаев во время встречи с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком.

Видео с встречи распространила пресс-служба лидера нации в социальных сетях.

Назарбаев подчеркнул, что "Нур Отан" это - "политическая партия всего нашего народа, главная политическая сила".

"Она не должна зарастать чиновничеством, должна быть более близкой к народу и стремиться узнавать его чаяния, реагировать на них и становиться такой зоной между властью и народом, которая будет поддерживать людей в разных ситуациях. Мелочей здесь нет. Мы об этом говорили на встрече, еще будем встречаться, и говорить, как нам активизировать работу главной политической партии и как готовиться к разным событиям, которые предстоят в будущем", - отметил лидер Казахстана.

Он также добавил, что "Нур Отан" - это основная политическая сила в стране, "она таковой должна оставаться и меняться в своей структуре по отношению к людям и к населению".

В Казахстане предстоят выборы в мажилис парламента. Предыдущие, внеочередные выборы состоялись в марте 2016 года. Очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться через пять лет, то есть, в 2021 году.